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الإثنين، 05-10-2020 01:15 م

عملية نوعية بمستشفى الملك المؤسس

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الوكيل الإخباري - تمكن قسم الجراحة الخاصة/ شعبة جراحة الوجه والفكين في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، من إجراء عملية نوعية لمريضة بالأربعين من العمر، تعاني من خلع متكرر في المفصل الصدغي وتكلسات شديدة من الجهتين وخلع متكرر في المفصل أثناء الحركة.

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وأجرى العملية فريق طبي بإشراف استشاري جراحة الوجه والفكين الدكتور تيسير الخطيب حيث استغرقت العملية اربع ساعات تمكن الفريق خلالها من زراعة مفصل صدغي صناعي في الجهتين بعد كسر وازالة المفصل الصدغي المتكلس والمتآكل.


وتعتبر هذه العملية من العمليات المعقدة والصعبة حيث أظهر الفحص السريري وصور الاشعة الطبقية وجود تآكل في المفصل الصدغي وتكلسات شديدة محيطة برأس المفصل ما يؤدي الى حدوث خلع متكرر والالام في منطقة المفصل والأذن والرقبة.


 




 

 


 

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