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الخميس، 26-01-2023 08:26 م

عملية نوعية في مستشفى في النديم

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الوكيل الاخباري - أجريت في مستشفى النديم الحكومي، اليوم الخميس، عملية نوعية لمريضة ستينية تعاني من احتكاك وخشونة في الركبة مع صعوبة الحركة.

وقال مدير المستشفى، الدكتور بهاء الدين الحلالمة، إن إجراء هذه العملية جاء في إطار الزيارات التفقدية لرئاسة اختصاص جراحة العظام في وزارة الصحة وبرنامج الدعم الفني من إدارة مستشفيات البشير.

وبين أن العملية أجريت بإشراف رئيس جراحة دائرة العظام في الوزارة، الدكتور إياد بن طريف، حيث تم تبديل مفصل صناعي للركبة لمريضة ستينية السن تعاني من احتكاك وخشونة في الركبة مع صعوبة في الحركة.

وأشار إلى أنه تم إجراء هذه العملية سابقا في مستشفى النديم، وتعد هذه العملية الثانية من نوعها في إطار تعزيز إجراء مثل هذا النوع من العمليات بحيث يصبح إجراؤها بشكل روتيني في المستشفى مستقبلا .

ويتكون الفريق الطبي الذي أجرى العملية بقيادة الدكتور إياد بن طريف، من أخصائي العظام الدكتور منصور خميس من كادر مستشفى البشير، وأخصائي العظام الدكتور أشرف المكحل، وأخصائي العظام الدكتور عماد الهروط، وأخصائي العظام الدكتور ايمن أبو قبع، وبمشاركة طبيب التخدير علاء الشوابكة، وكادر تمريض العمليات.

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