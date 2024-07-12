عملية نوعية لتثبيت العمود الفقري بمستشفى الكرك الحكومي

الوكيل الاخباري - أجريت في مستشفى الكرك الحكومي، عملية تثبيت عبر ثقوب صغيرة بالجلد بالتداخل المحدود، مع إجراء إعادة تحرير لقناة العصب والأعصاب الطرفية من خلال الميكروسكوب ( percautanious 4 level spinal fusion with revision microscopic (lamenectomy لمريض يعاني من ألم شديد أسفل الظهر و خدران في الأطراف مع عدم ثباتية في الفقرات القطنية بالرغم من إجراء عملية سابقة له في مستشفى آخر.

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وأجرى العملية فريق طبي من كلية الطب في جامعة مؤتة وأطباء مستشفى الكرك الحكومي، مكون من استشاري جراحة العظام والعمود الفقري الدكتور علاء عقل، واستشاري جراحة الأعصاب الدكتور رائد جردات، واختصاصي التخدير الدكتور اسماعيل أبو الشعر.



وبين مدير المستشفى الدكتور معتز القرالة في بيان اليوم الجمعة، أن المريض بحالة صحية جيدة وعاد إلى منزله بعد 3 أيام من العملية، لافتا إلى أن هذه العملية تجرى لأول مرة في محافظات الجنوب وفي وزارة الصحة