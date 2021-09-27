عمل الطفيلة تنظم يوما وظيفيا لتوفير 230 فرصة

الوكيل الإخباري - تنظم مديرية العمل في محافظة الطفيلة، بالتعاون مع شركة الأزياء التقليدية لصناعة الألبسة الجاهزة، يوما وظيفيا في مؤسسة إعمار لواء بصيرا، يوم الأربعاء المقبل، لتوفير 230 فرصة عمل، للباحثات عن عمل، وذلك في قطاع صناعة الألبسة، و مصنع الشركة بمنطقة رواث بلواء بصيرا.

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وقال مدير مديرية العمل في الطفيلة، عثمان المصري، إن الوظائف التي سيجري توفيرها في اليوم الوظيفي، تمنح كل موظفة راتبا شهريا يبدأ بالحد الأدنى من الأجور يضاف إليه جملة امتيازات وحوافز مادية وعينية. وبحسب المصري، يأتي هذا اليوم لاستكمال مراحل تشغيل أبناء المنطقة، والوصول إلى الطاقة التشغيلية لمصنع الألبسة بفرع الإنتاج بلواء بصيرا، البالغة نحو 700 فرصة عمل، والتي تبلغ حتى الآن 470 فرصة عمل، وسيجري قريباً إقامة أيام وظيفية في فرعي مدينة الطفيلة بمصنع ارويم و بلواء الحسا.



وأضاف أن المقابلات الوظيفية ستجري في قاعة مؤسسة إعمار بصيرا بمبنى البلدية، من خلال لجنة جرى تشكيلها لهذه الغاية، في حين لا يوجد أي شروط للمتقدمات للعمل، داعياً الفتيات الراغبات بالعمل إلى الحضور لليوم الوظيفي؛ لإجراء المقابلات الشخصية، واختيارهن للعمل بمجال الخياطة، ضمن مزايا متنوعة تقدمها الشركة حال البدء بتدريبهن وتشغيلهن.

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