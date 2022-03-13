عمل الطفيلية تنفذ حملة تفتيشية على الأنشطة الاقتصادية

الوكيل الاخباري - باشرت مديرية العمل في محافظة الطفيلة، اليوم الأحد، بتنفيذ حملة تفتيشية شاملة على مختلف المنشآت والقطاعات التجارية والصناعية؛ للتأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتطبيق أحكام قانون العمل بما يخص دفع الحد الأدنى للأجور للعاملين لديهم.



وقال مدير مديرية عمل الطفيلة عثمان المصري في تصريح صحفي إن فريقا من المديرية بدأ بزيارات لمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في الطفيلة للتأكد من دفع أجور العاملين لديهم، وفقاً لقانون العمل، فيما سيجري تحرير مخالفات بحق القطاعات المخالفة.

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