عمومية أطباء الأسنان تشكل لجنة للإشراف على انتخاباتها

الوكيل الاخباري - شكلت نقابة أطباء الأسنان، لجنة للإشراف على انتخابات مجلس النقابة التي ستجري يوم الجمعة المقبل.



جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي عقد أمس الجمعة في مجمع النقابات المهنية، وجرى خلاله مناقشة وإقرار التقريرين المالي والإداري للعامين 2020 و2021.



وقال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، إنه جرى خلال الاجتماع المصادقة على مشاريع الموازنة للعام الحالي 2022 وانتخاب الدكتور أسامة الطوالبة مراقباً لصندوق التقاعد لمدة 3 سنوات مقبلة استنادا إلى نص المادة 8 من نظام التقاعد في النقابة.

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