السبت 14-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

توافد المعزين إلى السفارة الإماراتية في عمان لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

الملك يقدم العزاء في أبوظبي للشيخ محمد بن زايد بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

عمومية أطباء الأسنان تشكل لجنة للإشراف على انتخاباتها

السفير الأميركي : العلاقة الأردنية-الأميركية الحالية أقوى من أي وقت مضى

إصابتان بحادث تدهور مركبة شحن على طريق الاكيدر/ المفرق

الخرابشة: المرحلة الأولى لاستكشاف الفوسفات في الرويشد تقدر كميات الخام بنصف مليار طن

ظهور أول قمر عملاق في 2022 الاثنين المقبل

لبنان: أكثر من 3 ملايين لبناني يشاركون غدا في الانتخابات النيابية

ارتفاع حجم الاستثمار إلى 107.4 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي

الباقورة تسجل أعلى درجات حرارة في الأردن وتتجاوز الـ 40 مئوية - أرقام

السبت، 14-05-2022 06:03 م

عمومية أطباء الأسنان تشكل لجنة للإشراف على انتخاباتها

12202126153934983454133


الوكيل الاخباري - شكلت نقابة أطباء الأسنان، لجنة للإشراف على انتخابات مجلس النقابة التي ستجري يوم الجمعة المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي عقد أمس الجمعة في مجمع النقابات المهنية، وجرى خلاله مناقشة وإقرار التقريرين المالي والإداري للعامين 2020 و2021.

وقال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، إنه جرى خلال الاجتماع المصادقة على مشاريع الموازنة للعام الحالي 2022 وانتخاب الدكتور أسامة الطوالبة مراقباً لصندوق التقاعد لمدة 3 سنوات مقبلة استنادا إلى نص المادة 8 من نظام التقاعد في النقابة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الملك يقدم العزاء في أبوظبي للشيخ محمد بن زايد بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

w

السفير الأميركي : العلاقة الأردنية-الأميركية الحالية أقوى من أي وقت مضى

e

الخرابشة: المرحلة الأولى لاستكشاف الفوسفات في الرويشد تقدر كميات الخام بنصف مليار طن

1652527233668

الوطني للعناية بالمرأة يطلق حملاته الصحية في إربد الأحد

الااا

الباقورة تسجل أعلى درجات حرارة في الأردن وتتجاوز الـ 40 مئوية - أرقام

عطلة

كيف ستكون عطلة عيد الأضحى في الأردن؟

أخبار متعلقة
M63A9710 - Copy

قرار قضائي بفوز مرشح في انتخابات عضوية بلدية الخالدية