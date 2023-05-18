الخميس 18-05-2023
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عميد كلية الطب في الأردنية يمنع إعطاء محاضرات "أون لاين" في أيام العطل الرسمية

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الخميس، 18-05-2023 12:44 م

عميد كلية الطب في الأردنية يمنع إعطاء محاضرات "أون لاين" في أيام العطل الرسمية

الجامعة-الأردنية


الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات


أكد عميد كلية الطب في الجامعة الأردنية الدكتور ياسر ريان، اليوم الخميس أنه لا يجوز اعطاء محاضرات عن بعد لطلبة كلية الطب في يوم العطل الرسمية.اضافة اعلان


وقال ريان لـ "الوكيل الإخباري" إنه أبلغ مشرفين المساقات بإلغاء محاضرات "أون لاين" يوم الخميس القادم والذي يصادف عيد الاستقلال.

وأشار إلى أن إبلاغ الطلبة بوجود محاضرات في يوم العطلة يعود إلى سوء التنسيق وهو غير متعمد.

وكان قد ناشد طلبة كلية الطب في الجامعة الأردنية بوجود محاضرات أيام العطل الرسمية.

وبينوا أن من حق الطلبة أن تُشرح المحاضرات لهم وجاهياً في الجامعة وليس محاضرات مسجلة.

وأفادوا أن طلبة كلية الطب من أكثر الطلبة حاجةً للإجازات بسبب كمية الضغط الكبيرة التي يتعرضون لها بسبب الدراسة.

 




 

 


 

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