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الأربعاء، 23-11-2022 10:09 م

عوجان يفتتح مؤتمر الاتجاهات الناشئة في تطبيقات الحوسبة والهندسة

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الوكيل الاخباري - افتتح مندوب وزير التعليم العالي والبحث العالي الدكتور عزمي محافظة رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، اليوم الأربعاء، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لنقابة المهندسين فرع محافظة الكرك وجامعة مؤتة والتي انطلقت بعنوان " الاتجاهات الناشئة في تطبيقات الحوسبة والهندسة وبمشاركة العشرات من الخبراء والمهندسين من مختلف الدول العربية والصديقة.

وخلال حفل الافتتاح الذي حضره رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، أكد عوجان أهمية هذا المؤتمر العلمي والبحثي بما يشتمل عليه من أوراق وتوصيات بتجسيده لرؤية جلالة الملك عبد الله الثاني الاستشراقية والتي ركزت على أهمية توظيف التكنولوجبا في التعليم .

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