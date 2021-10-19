عودة التعليم الوجاهي في جبة والوهادنة غدا الأربعاء

الوكيل الاخباري- تعود الدراسة الوجاهية بمدارس جبة في جرش، والوهادنة في عجلون غدا الأربعاء بعد توقفها ليومين بسبب انتشار جرثومة الشيغيلا.



وقالت الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات إن العودة للتعليم الوجاهي في مدارس المنطقتين جاء بعد انتهاء عمليات التعقيم.



وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت تعليق الدوام الوجاهي في مدارس: جبة ثانوية بنين، جبة الأساسية بنين، الأمير فيصل الأساسية المختلطة، جبة الثانوية بنات، جبة الأساسية المختلطة، وصفي التل الأساسية المختلطة، الوهادنة الأساسية المختلطة للبنات، الوهادنة الثانوية للبنين، الوهادنة الثانوية للبنات، الوهادنة الأساسية للبنين.

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