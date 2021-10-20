عودة التعليم وجاهيا في مدارس جرش وعجلون

الوكيل الإخباري - تُستأنف الدراسة في مدارس في محافظتي جرش وعجلون الأربعاء، بعد أن علقت يومين بسبب ظهور إصابات بجرثومة "شيغيلا"، وفق ما أفادت الثلاثاء الأمينة العامة للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات.

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والأسبوع الماضي، راجع عشرات الأشخاص مستشفى جرش الحكومي، يشتبه بتسممهم و"يعانون من الأعراض نفسها (قيء، إسهال، ارتفاع بدرجات الحرارة)"، بحسب مدير المستشفى صادق العتوم.



وبعد ذلك، ظهرت حالات اشتباه بالتسمم في محافظة عجلون. وحينها قالت وزارة الصحة إن "لا علاقة بين حالات اشتباه التسمم في جرش وعجلون".



وعزت وزارة الصحة حالات التسمم، وفق الفحوص، إلى إصابتهم بجرثومة "شيغيلا". وحددت الوزارة 3 مصادر مائية للتلوث في قرية جبة في جرش وهي سيل الزرقاء ومسبح خاص وخزان مياه لمدرسة في القرية.



وتأتي عودة الطلبة إلى مدارسهم بعد أن قامت وزارة التربية بإجراء عملية تعقيم لخزانات المياه وتفريغها وإعادة تعبئتها، وفق ما أكدت الوزارة في وقت سابق.

