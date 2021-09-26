عودة التيار الكهربائي للطفيلة بعد انقطاع بسبب سقوط شجرة

الوكيل الاخباري- عاد التيار الكهربائي لأجزاء من وسط مدينة الطفيلة بعد انقطاع مؤقت، إثر سقوط شجرة حرجية معمرة، بطول 15 مترا، على شبكة من الكوابل وعامود للكهرباء "ضغط متوسط"، بسبب الرياح المتوسطة التي شهدتها المحافظة صباح اليوم.

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وبحسب المدير التنفيذي لشركة توزيع كهرباء الطفيلة المهندس عبد الحفيظ الخلفات، تعاملت فرق الدفاع المدني وورش الطوارئ الميدانية في الشركة، يساندها فريق من مديرية الزراعة، ورجال الأمن العام، مع الحادثة.



وأضاف أن كوادر مديرية الشرطة أقامت بعد انقطاع التيار الكهربائي نقطة غلق على مدخل شارع فلسطين القريب من منطقة سقوط الشجرة، لحين الانتهاء من أعمال صيانة وإعادة التيار للمنطقة بزمن قياسي، إذ تسبب سقوط الشجرة باقتلاع عامود للكهرباء والأنابيب التي تحوي الكيبلات الكهربائية دون حدوث أي تماس أو أضرار جسيمة.