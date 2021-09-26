الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة

توضيح حكومي بشأن حفل جورج وسوف

تركيا.. ضبط 254 مهاجرا حاولوا مغادرة البلاد بطرق غير قانونية

مصدر ينفي إلغاء العمل بنظام التناوب في المدارس الحكومية

الجامعة الهاشمية تؤكد ضرورة التقيد التام بتنفيذ أمر الدفاع رقم 32

وزير الأشغال: البيئة الاستثمارية في العراق مهيأة أمام الشركات الأردنية

بيع مواد غير صالحة للاستعمال في العقبة

دراسة توصي باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم القطاع الصحي

تبون يجري تعيينات جديدة في الرئاسة الجزائرية

وفاة و 4 إصابات بحادث سير في اربد

الأحد، 26-09-2021 06:47 م

عودة التيار الكهربائي للطفيلة بعد انقطاع بسبب سقوط شجرة

thumbs_b_c_aa1d86fe66a25901d1fd3d446edd3133


الوكيل الاخباري- عاد التيار الكهربائي لأجزاء من وسط مدينة الطفيلة بعد انقطاع مؤقت، إثر سقوط شجرة حرجية معمرة، بطول 15 مترا، على شبكة من الكوابل وعامود للكهرباء "ضغط متوسط"، بسبب الرياح المتوسطة التي شهدتها المحافظة صباح اليوم.

اضافة اعلان


وبحسب المدير التنفيذي لشركة توزيع كهرباء الطفيلة المهندس عبد الحفيظ الخلفات، تعاملت فرق الدفاع المدني وورش الطوارئ الميدانية في الشركة، يساندها فريق من مديرية الزراعة، ورجال الأمن العام، مع الحادثة.


وأضاف أن كوادر مديرية الشرطة أقامت بعد انقطاع التيار الكهربائي نقطة غلق على مدخل شارع فلسطين القريب من منطقة سقوط الشجرة، لحين الانتهاء من أعمال صيانة وإعادة التيار للمنطقة بزمن قياسي، إذ تسبب سقوط الشجرة باقتلاع عامود للكهرباء والأنابيب التي تحوي الكيبلات الكهربائية دون حدوث أي تماس أو أضرار جسيمة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الأردن يشارك بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة

w

الجامعة الهاشمية تؤكد ضرورة التقيد التام بتنفيذ أمر الدفاع رقم 32

w

وزير الأشغال: البيئة الاستثمارية في العراق مهيأة أمام الشركات الأردنية

45y54qyq45yq5yq5yq45y

بيع مواد غير صالحة للاستعمال في العقبة

كورونا 5

دراسة توصي باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم القطاع الصحي

وزارة الصحة

16 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأحد

أخبار متعلقة
الطفيلة

إطلاق مبادرة السلامة للجميع في الطفيلة

9202114134335766794921

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة اليوم- أسماء

92021919543196867872

مجلس محافظة الطفيلة يطلع على معيقات مشروع تأهيل الطريق الملوكي

maxresdefault

مطالبات بوقف مشروع طاقة شمسية أدى لقطع 172 شجرة

كهرباء 3

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غدا

كورونا 4

الطفيلة: لقاء طبي لرفع كفاءة الكوادر التمريضية