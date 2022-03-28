عودة الرحلات الجوية بين العقبة واسطنبول

الوكيل الإخباري - حطت في مطار الملك حسين الدولي بالعقبة صباح اليوم الإثنين، أول رحلة للخطوط الجوية التركية قادمة من اسطنبول معلنة عودة الرحلات الجوية المنتظمة بين المدينتين.

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وكان في استقبال ركاب الرحلة الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات مدير مطار الملك الحسين الدولي رمزي عرفات، والمدير العام للخطوط الجوية التركية في الأردن محمد خالد اومرجا .



وأكد عرفات في تصريح صحفي، أهمية عودة الخطوط الجوية التركية للعمل على مقطع العقبة اسطنبول مباشرة بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا وبشكل منتظم لما فيه من تعظيم لمقومات وبيئة الأعمال وانتعاش القطاعين السياحي والتجاري في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشيرا إلى جاهزية مطار الملك الحسين بكافة اجهزته العاملة لتقديم الخدمات المطلوبة للطائرات والمسافرين وفقا لأفضل الممارسات الدولية .



وأشاد عرفات بالجهود التي بذلتها الخطوط الجوية التركية واهتمامها بمقطع العقبة اسطنبول، وهو تجسيد للعلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين الصديقين والمصالح المشتركة لا سيما في مجال النقل الجوي، كما أشاد بجهود هيئة الطيران المدني في المملكة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي ساهمت بعودة هذا الخط الجوي الاستراتيجي .



من جانبه قال مدير العلاقات العامة وخدمات المسافرين في المطار عمر الصمادي، ان الرحلة الاولى حملت على متنها 56 راكبا وستعود ب 87 مسافرا، لافتا الى ان ادارة المطار نظمت حفل استقبال حسب بروتوكول الطيران المتعارف عليه دوليا باستقبال الرحلات الأولى عبر القوس المائي تعبيرا عن الترحيب بتدشين أولى الرحلات.

