عودة العلاوات تُضفي الفرحة على رواتب الشهر الاول من 2021

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - في ظل التصريحات الحكومية الاخيرة اثناء عرض الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021 بالالتزام بما وعدت به سابقا بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوات الإضافية على رواتب موظفي القطاع العام وضباط وأفراد القوات المسلحة بدءاً من شهر كانون الثاني من العام المقبل شعر المواطنون بالارتياح الكبير لهذا القرار الذي لاقى ترحيبا شعبياً واسعاً.

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وكانت الحكومة قد اقرت زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري في عام 2019 على أن تُنفذ مطلع عام 2020، خلال إطلاقها للحزم التحفيزية الا ان هذا القرار اوقف نظرا للحالة الوبائية التي عاشتها المملكة ووضع القطاع الصحي امام منعطف حاد في مواجهة فيروس كورونا .

ولكن مع عودة الحكومة لصرف العلاوات مع بداية العام الجديد عاد التفاؤل للمواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي عصفت في العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص .

كما ان وزير المالية محمد العسعس اكد أن الحكومة التزمت بما وعدت به بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 كانون الثاني الماضي، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل نظام رتب المعلمين.



