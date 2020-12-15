الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

عودة العلاوات تُضفي الفرحة على رواتب الشهر الاول من 2021

مع بدء فصل الشتاء ... أصوات مناشير الخشب ترعب غابات المملكة

تفاؤل كبير وترقب حذر لعودة الحياة الى طبيعتها في المملكة

مربعانية الشتاء على الابواب .. والمملكة على موعد مع الامطار والثلوج

إغلاق مبنى بلدية جرش لإصابة عاملين بفيروس كورونا

سعد جابر عضوا في مجلس أمناء مركز التوثيق الملكي

الارصاد تنشر صورة مذهلة للبرق في العقبة

الاردن يدين استهداف ناقلة نفط في السعودية

موافقة طارئة لاستعمال لقاح فايزر بالاردن

العقبة تشهد أمطاراً غزيرة و توقف حركة السفن

الثلاثاء، 15-12-2020 02:27 ص

عودة العلاوات تُضفي الفرحة على رواتب الشهر الاول من 2021

main_image5e809637f0965


الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - في ظل التصريحات الحكومية الاخيرة اثناء عرض الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021 بالالتزام بما وعدت به سابقا بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوات الإضافية على رواتب موظفي القطاع العام وضباط وأفراد القوات المسلحة بدءاً من شهر كانون الثاني من العام المقبل شعر المواطنون بالارتياح الكبير لهذا القرار الذي لاقى ترحيبا شعبياً واسعاً.

اضافة اعلان
 

وكانت الحكومة قد اقرت زيادات على رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين الحكومي والعسكري في عام 2019 على أن تُنفذ مطلع عام 2020، خلال إطلاقها للحزم التحفيزية الا ان هذا القرار اوقف نظرا للحالة الوبائية التي عاشتها المملكة ووضع القطاع الصحي امام منعطف حاد في مواجهة فيروس كورونا .

 

ولكن مع عودة الحكومة لصرف العلاوات مع بداية العام الجديد عاد التفاؤل للمواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي عصفت في العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص .

 

كما ان وزير المالية محمد العسعس اكد أن الحكومة التزمت بما وعدت به بإعادة صرف الزيادة على نسبة العلاوة الإضافية المعتمدة والمقررة بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6 كانون الثاني الماضي، والزيادة المقررة على رواتب ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، والزيادة المقررة بموجب أحكام النظام المعدل نظام رتب المعلمين.

 

 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2373880f-5ace-450f-945f-c563923a9d3f

مع بدء فصل الشتاء ... أصوات مناشير الخشب ترعب غابات المملكة

8defc355-e3a6-47c5-8507-5f130a04804d

تفاؤل كبير وترقب حذر لعودة الحياة الى طبيعتها في المملكة

-1370226914

المملكة تطالب الاحتلال بالوقف الفوري لانتهاكات المسجد الاقصى

12202013161656561899469

إغلاق مبنى بلدية جرش لإصابة عاملين بفيروس كورونا

1020204193116492045083

سعد جابر عضوا في مجلس أمناء مركز التوثيق الملكي

وزارة-الخارجية-وشؤون-المغتربين-الأردنية

الاردن يدين استهداف ناقلة نفط في السعودية

أخبار متعلقة
1

فتح العروض المالية لأول عطاء عبر نظام الشراء الإلكتروني

1607358620557

حملة توعية في الأغوار الشمالية للوقاية من كورونا

122020215582351326326

مطالبة جديدة بتأجيل أقساط القروض

5fc7e0f5416e3

رئيس ديوان الخدمة المدنية يوضح حول التعيينات بالوظائف الحكومية

11202023124236699926218

الأشغال تؤكد أنها الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن موعد طرح مشاريعها

1120202294239152476936

60 مليون دينار لدعم القطاعات المتضررة من جائحة كورونا بالاردن