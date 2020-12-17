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الخميس، 17-12-2020 03:55 م

عودة العمل بعيادات الاختصاص في مستشفى الزرقاء

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الوكيل الإخباري - باشرت عيادات الاختصاص الفرعية والعامة وعيادات الأسنان، التابعة لمستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، عملها كما كانت قبل جائحة كورونا ، والتي كانت متوقفة عن استقبال المرضى والمراجعين لبضعة أسابيع لأسباب تتعلق بالجائحة.

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وقال مدير المستشفى الدكتور مبروك السريحين في تصريح صحفي، إنه تم ايضا عودة العمل بالعمليات الجراحية المبرمجة واليومية، وإعادة ترتيب الأسرّة بما يخدم هذا التوجه، مشيراً إلى ان عيادات البتراوي لا زالت تعمل كعيادات اختصاص تابعة للمستشفى ورديفة لعياداته الخارجية كما كانت قبل الجائحة.

 

 


 




 

 


 

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