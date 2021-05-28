الجمعة 28-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

فوز بشار الاسد بالانتخابات الرئاسية في سوريا

بتوجيهات ملكية..وصول قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

الصفدي : ما يجري في الشرق الأوسط ينعكس على اوروبا

لجنة الاوبئة لـ الوكيل : خلع الكمامة مرفوض قطعا حتى بعد تلقي جرعتي لقاح كورونا

الامن العام يوضح حول العثور على دفائن في عجلون

اول تعليق للنائب اسامة العجارمة بعد تجميد عضويته

الصحة البريطانية: تسجيل 10 وفيات و 3542 إصابة بكورونا

احتجاجات على طريق البحر الميت

إربد: لقاء يتدارس خطة التحول الرقمية لحماية الأجور

دودين يؤكد دعم الحكومة للمؤسسات المعنية بتدريب الإعلاميين

الجمعة، 28-05-2021 11:50 ص

عودة العمل في جميع محاكم المملكة اعتبارا من الأحد

image


الوكيل الاخباري - قرر المجلس القضائي عودة العمل في جميع محاكم المملكة ودوائر النيابة العامة، اعتبارا من صباح يوم الأحد المقبل وفق ساعات الدوام الرسمي المقررة بواقع 7 ساعات عمل.

اضافة اعلان

وقال بيان صادر عن المجلس مساء أمس، إن العمل سيكون بكامل الكادر الإداري والقضائي ممن تلقوا التطعيم أو أصيبوا ولم يمض على أصابتهم المدة اللازمة للتطعيم.


وأكد ضرورة مراعاة قواعد السلامة العامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة لمنع الازدحام داخل المحاكم وتوفير الخدمات الالكترونية وعمليات إيداع الوثائق والمستندات إلكترونيا لتقليل الحضور الشخصي أمام المحاكم.


وبين أنّ هذا القرار يأتي لضمان سير إجراءات التقاضي وعدم تأخير الفصل في قضايا المتقاضين.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2018_1_30_11_3_8_104

توصية بربط الأمن الغذائي بالخطة الوطنية للتنمية المستدامة

60afee19bf086

بتوجيهات ملكية..وصول قافلة مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة

520217141831831604544

الصفدي : ما يجري في الشرق الأوسط ينعكس على اوروبا

72b4a77a-73ca-4298-b532-096dd8e13134

لجنة الاوبئة لـ الوكيل : خلع الكمامة مرفوض قطعا حتى بعد تلقي جرعتي لقاح كورونا

ffff

الامن العام يوضح حول العثور على دفائن في عجلون

main_image5e9a0f1711dd6

الحكومة تكشف عن عدد البواخر التي تم رفض دخولها الى المملكة

أخبار متعلقة
وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي

التعليم العالي لـ الوكيل : لا قرار جديد حول الية امتحان طلبة الطب وطب الأسنان

1202127102843437678888

دعوة أصحاب العمل لحث العاملين لديهم على تلقي مطعوم كورونا

3f55eafd63d63cc427d6eda4d01a7b24

وزير الأوقاف يؤكد في خطبة وصلاة العيد وقوف الاردن ودفاعه عن القدس

1620896236111

الملك وولي العهد يؤديان صلاة عيد الفطر بالعقبة

420211093116301958916

الأمن العام ينفذ خطة أمنية في محيط المساجد والمصليات

1145077

تنفيذا للتوجيهات الملكية.. تسيير أولى قوافل المساعدات الطبية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين