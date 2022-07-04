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الإثنين، 04-07-2022 04:05 م

عودة العمل في ميناء العقبة

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الوكيل الإخباري - قال رئيس نقابة العاملين في الموانئ، أحمد العمايرة، إن عمال شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ عادوا لعملهم في أرصفة وساحات الشركة كافة، بعد فك إضرابهم الذي بدأ منذ الاثنين الماضي.

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وأضاف العمايرة، في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن النقابة قررت وقف الإضراب عن العمل، ودعت جميع العمال للالتحاق بمكان عملهم بعد تفاهمات مع المدير العام، الذي عُيّن صباح اليوم.


وأشار إلى أن اجتماعاً ضم أعضاء النقابة والمدير العام نتج عنه عودة جميع العمال إلى أماكن عملهم في الأرصفة والساحات والمرافق كافة، مؤكداً أنه جرى الاتفاق على تعزيز المرافق وساحات المناولة بأدوات السلامة العامة إلى جانب الاتفاق على صرف 30 دينارا بدءا من الشهر الحالي "بدل روائح الغازات" المنبعثة في موقع العمل، وصرف 3 بالمئة من أرباح الشركة كل عام، وتأجيل النظر بباقي المطالبات الأخرى.

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