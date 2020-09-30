عودة العمل في وزارة الصناعة

الوكيل الاخباري- أكّدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة مراقبة الشركات، الأربعاء، أنهما تستقبلان المراجعين كالمعتاد، وضمن إجراءات تطبق لغايات المحافظة على السلامة العامة والوقاية من فيروس كورونا.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة ودائرة مراقبة الشركات، إنهما تراجعان بشكل مستمر إجراءات العمل بما يسهل على المراجعين، ويضمن الالتزام بإجراءات السلامة العامة والرقابة الصحية، حيث يتم قياس درجة حرارة المراجع والعاملين في الوزارة ودائرة مراقبة الشركات قبل الدخول إلى مبنى الوزارة إضافة إلى التأكد من ارتداء الكمامات وتحميل تطبيق أمان، ومراعاة التباعد بين المراجعين وترك مسافة عن الموظف المختص بإنجاز المعاملات.

وبينت، أن اصطفاف المراجعين على مدخل الوزارة هو لغايات قياس حرارتهم قبل دخولهم الوزارة، والتحقق من تحميله تطبيق أمان على هواتفهم الخلوية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم حدوث اكتظاظ بين المراجعين خارج الوزارة وداخلها.

وأشارت الوزارة، إلى أن الخدمات الإلكترونية لا تزال متاحة، وبإمكان المراجعين الاستفادة منها.



