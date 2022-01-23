عودة باص عمان للعمل في المواعيد المعتادة

الوكيل الإخباري - أعلنت أمانة عمّان الكبرى، عن عودة العمل بالمواعيد المعتادة لحافلات باص عمّان ابتداءً من اليوم الأحد.

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ووفق الأمانة، ستعود ساعات العمل لباص عمّان من يوم السبت إلى يوم الخميس من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.



ونوهت إلى أنه سيتم الإعلان على صفحاتها عبر فيسبوك عن أي تحديثات بخصوص ساعات العمل بناءً على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.