عودة حركة السير لطبيعتها داخل نفق السابع

الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة السير اليوم الأربعاء، أنه ولاحقا لأعمال إنشاء خطوط تصريف مياه الامطار ضمن تقاطع السابع وشارع عبدالله غوشة، تم فتح نفق السابع للسير القادم من جهه شارع المطار باتجاه شارع عبدالله غوشة.



وأكدت أن الحركة الآن عادت لطبيعتها داخل نفق السابع وبالاتجاهين.



وأشارت إلى أن كتف السابع من جهه شارع عبدالله غوشه باتجاه شارع زهران لغاية الآن مازال مغلق بالاضافه لكتف السابع باتجاه شارع عبدالله غوشة، بسبب الاعمال بالموقع المذكور.

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ودعت السائقين مرتادي الطريق، لتوخي الحيطة والحذر واتباع ارشادات ونصائح رقباء السير في الميدان.



