عودة حركة الشحن في مركز حدود جابر

الوكيل الإخباري - قال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، الأربعاء، إنه تبلغ رسميا بالموافقة على عودة حركة الشحن القادم والمغادر في مركز جابر الحدودي مع سوريا، كما كانت الحركة طبيعية قبل الإغلاق في مركز جمرك جابر للشحن".

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وأضاف في بيان صحفي : "بخصوص الوارد والصادر للأردن من سوريا ولبنان ما زال العمل جاريا على نظام (باك تو باك) لإشعار آخر مؤقت".

وكان الأردن قد قرر السبت الماضي، اغلاق معبر جابر الحدودي مؤقتا امام حركة البضائع والركاب نتيجة لتطورات الاوضاع الامنية في الجانب السوري.



وأوضحت وزارة الداخلية أنه سيصار الى اعادة فتح المعبر حال توفر الظروف الملائمة لذلك.

