عودة ضخ المياه الى المناطق المتضررة بعمان والبلقاء خلال 36 ساعة

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير المياه والري الدكتور معتصم سعيدان، ضرورة العمل وعلى مدار الساعة لإصلاح الخلل الفني الذي تسبب بتوقف منظومة محطة مياه زي عن الضخ الى مناطق العاصمة والبلقاء وإعادة تشغيل المحطة والضخ لأدوار المياه خلال أقل من 36 ساعة.وطلب سعيدان، خلال زيارة ميدانية أشرف خلالها على سير عملية اصلاح الخلل الفني من المعنيين سرعة توفير المستلزمات والمعدات للكوادر الفنية واتخاذ كل ما يلزم لمعالجة الخلل واستبدال الاجزاء المتضررة نتيجة انفجار الخط الناقل داخل محطة الرفع رقم 3، مشيدا بالمسؤولية الوطنية التي يتمتع بها المواطن في المناطق المتأثرة بسبب هذا الظرف الطارئ والاستثنائي.