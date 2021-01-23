السبت 23-01-2021
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السبت، 23-01-2021 01:03 م

عودة ضخ المياه بالشكل الطبيعي لعمان والبلقاء

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه وشركة مياه الاردن مياهنا انه تم الانتهاء من جميع الاعمال الفنية في منظومة مياه زي واعادة الضخ كالمعتاد الى جميع المناطق في العاصمة عمان والبلقاء وحسب برنامج التوزيع المعد اعتبارا من صباح اليوم السبت 23/1/2021 بعد استكمال جميع الاعمال الفنية والصيانة الطارئة لاحدى محطات الرفع الرئيسية في منظومة محطة مياه زي.

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وبين الناطق الاعلامي عمر سلامة ان الوزارة / سلطة المياه وشركة مياهنا تكرس جميع جهودها لتلبية خدمات المياه و الصرف الصحي  وإيصال المياه الى المواطنين في جميع مواقعهم حيث عملت الكوادر على مدار الساعة لاعادة الامور الى طبيعتها بأقصر وقت . 

 


 




 

 


 

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