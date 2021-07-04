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الأحد، 04-07-2021 07:41 ص

بطاقة تشغيل تصل لـ 500 مسافر يوميا

عودة عمل معبر جنوب وادي عربة الحدودي بشروط

معبر
معبر جنوب وادي عربة


الوكيل الإخباري - يعود معبر جنوب وادي عربة الحدودي، الأحد، للعمل واستقبال السياح والمسافرين ضمن اشتراطات وإجراءات صحية، وفق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

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ويستقبل معبر جنوب وادي عربة المسافرين من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 3:30 مساء باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن يعمل المعبر بطاقة تشغيل تصل لـ 500 مسافر يوميا فقط من كل معبر.


ويسمح للقادمين والمغادرين بالدخول والخروج عبر المعبر لمن يحمل شهادة تلقى اللقاح الواقي من فيروس كورونا بكلا الجرعتين.


ويسمح أيضا للقادمين والمغادرين بالدخول والخروج عبر المعبر لمن يحمل شهادة تُفيد بتلقي الجرعة الأولى فقط، بشرط إحضار فحص الكشف عن الفيروس قبل ثلاثة أيام.


وعند إقامة السائح داخل الأردن لمدة تقل عن 3 أيام فلا يشترط عمل الفحص عند المغادرة، وفي حال إقامة السائح داخل الأردن لمده تزيد عن 3 أيام فيشترط عمل الفحص قبل المغادرة، وسيتوفر مركز معتمد في معبر جنوب وادي عربة لإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا.


وبحسب السلطة، يكون دخول المسافرين عبر معبر جنوب وادي عربة بدون مركبات ولمدة شهر من تاريخ فتح المعبر، على أن يتم دراسة السماح بدخول المركبات بعد هذا التاريخ.

 


 




 

 


 

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