عودة ولي العهد إلى مكتبه بعد خروجه من الحجر المنزلي - صورة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مساء الاحد ، عبر حسابه الخاص على موقع "انستغرام": "الحمدلله الذي هو أهله.. عدنا والعودُ أحمدُ اليوم، في المكتب بعد الخروج من الحجر المنزلي " .



وفي وقت سابق أعلن الديوان الملكي إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا، وذلك عقب إجرائه الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي.

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