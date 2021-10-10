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الأحد، 10-10-2021 05:17 م

عودة ولي العهد إلى مكتبه بعد خروجه من الحجر المنزلي - صورة

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - كتب سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مساء الاحد ، عبر حسابه الخاص على موقع "انستغرام": "الحمدلله الذي هو أهله.. عدنا والعودُ أحمدُ اليوم، في المكتب بعد الخروج من الحجر المنزلي " . 

وفي وقت سابق أعلن الديوان الملكي إصابة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بفيروس كورونا، وذلك عقب إجرائه الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي.

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