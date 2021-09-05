عودة 3 حالات إخلاء طبي إلى غزة بعد استكمال فترة علاجهم بالمدينة الطبية

الوكيل الاخباري - غادرت الأردن، اليوم الأحد، 3 حالات إخلاء طبي إلى قطاع غزة، بعد استكمال فترة علاجها في مدينة الحسين الطبية، بتوجيهات ملكية وعلى نفقة جلالة الملك عبدالله الثاني.



وشارك قائد قوة المستشفى الميداني الأردني غزة/67 العقيد الركن فواز الدعجة أهالي القطاع فرحتهم باستقبال الطفلات الثلاث فرح حازم، وفرح رفعت، وإسراء أبو فارس، واطمأن على حالتهن، مؤكداً أن دعم ورعاية جلاله الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة مستمر على الدوام للأشقاء في قطاع غزة، من خلال المستشفى الميداني، والذي يقدم الخدمات الطبية والعلاجية منذ عام 2009.

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