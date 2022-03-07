الإثنين 07-03-2022
الوكيل الاخباري

3.5 مليون دينار حصلتها الحكومة من مخالفات اوامر الدفاع العام الماضي

التخطيط: تحديث مشاريع خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي

أزمة أوكرانيا تكبد موازنة مصر فاتورة ضخمة.. القمح كلمة السر

الزراعة: مخزون اللحوم والخضار ضعف احتياج السوق

الأوبئة: سوف ندخل رمضان بوضع وبائي مستقر

إعلان نتائج الترشيح الجديدة للمنح والقروض الجامعية عصر اليوم

غلاء مفاجئ يضرب أسواق المواد الغذائية في العراق ويثير ضجة واسعة

هام لسائقي وسائط النقل العام: لا تصريح إلا بشمول السائق بالضمان

تتويج ملك وملكة جمال القطط في عمّان - صور

منخفض جوي خماسيني قادم إلى المملكة

الإثنين، 07-03-2022 12:32 م

عودة 3300 شخص لمنازلهم منذ بدء تنفيذ وثيقة ضبط الجلوة العشائرية

البلد


الوكيل الإخباري - عاد 3300 شخص إلى منازلهم منذ البدء بتنفيذ بنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، في أيلول/سبتمبر الماضي، في مختلف محافظات الأردن، وفق ‏الناطق باسم وزارة الداخلية طارق المجالي.

اضافة اعلان


وزير الداخلية مازن الفراية أعلن في أيلول/سبتمبر 2021، عن وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، حيث تنص الوثيقة التي اطلعت عليها "المملكة" على "اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية (القتل)، إضافة إلى أن "المشمولين بالجلوة هم: (القاتل، والد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير".


وتبلغ مدة الجلوة "سـنة واحـدة قابلة للتجديد، وحسـب ظـروف القضيـة التي يقررها الحاكم الإداري والمجلــس الأمني في المحافظة"، وفق الوثيقة التي أشارت إلى أن "مكـان الجلـوة يكـون مـن لـواء إلى لـواء، أو مـن حي إلى حي داخل المدينة، وحسب نوع وظروف القضية".


ولفتت الوثيقة النظر إلى أن "تقدير قيمة الدية يعود إلى قاضي القضاة".
و"لا يلاحق عشائرياً الموظفون العامون الذين تقتضي طبيعـة عملهم اسـتعمال السلاح أثناء الواجب الرسمي مالم يثبت عكس ذلك قضائياً"، على ما ذكرت الوثيقة.


وأفادت بأنه "لا يشكل التواجـد في المؤسسـات والدوائر الرسـمية والجامعات والمدارس خرقاً لشروط العطوة".


"في حـال الإقـدام عـلى الثـأر والانتقـام، يجـوز لـذوي المجـني عليـه مطالبـة ذوي الجـاني بالديــة المغلظـة، إضـافة إلى الملاحقة القضائية"، على ما أكد الوثيقة.
وشددت على أنه "يحظـر منـع المشمولين بـالجلوة مـن التصـرف بـأموالهم المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون".


و"تتخذ إجـراءات مشددة بحـق كـل مـن يـقـوم أو يشارك أو يحرض على إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصـة كـردة فعـل عـلى وقـوع الجرائم، ولا يؤخذ بأي حجج أو ذرائع كذريعة ‘فورة الدم‘"، بحسب الوثيقة.


و"لا تعتبر الأفعال التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة ضمن ‘فـورة الدم‘ كردة فعل على وقوع الجرائم، واعتبارها قضايا منفصلة لا ترتبط أو تؤثر على الإجراءات العشائرية".


وتحظر العادات المتعلقة بدفع مبالغ نقدية أو عينية أو غيرها كـ ‘فراش العطوة، والدخالة، أو الجيرة‘ أو ما يتقاضاها كفلاء ‘الدفا والوفا‘ مقابل كفالاتهم ومصاريف العزاء أو أي أمور دخيلة "، على ما أوردت الوثيقة، التي قالت: "تنتهي كافـة الإجـراءات العشائرية حـال صـدور الحكـم القضائي القطعي ".



 




 

 


 

إقرأ ايضا
001

انسحاب 115 مرشحا للانتخابات المقبلة حتى ظهر الاثنين

2905781c-نقود-دنانير-2

3.5 مليون دينار حصلتها الحكومة من مخالفات اوامر الدفاع العام الماضي

1646651119936

تنشيط السياحة تستقبل نشطاء عرب روجوا لموسم الربيع في الأردن

ZOFyq

التخطيط: تحديث مشاريع خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي

لحوم

الزراعة: مخزون اللحوم والخضار ضعف احتياج السوق

152926

الأوبئة: سوف ندخل رمضان بوضع وبائي مستقر

أخبار متعلقة
6053296f8c975

حجاوي: إصابات كورونا خلال الأسبوع الوبائي الفائت تجاوزت 112 ألف و90% يعود لمتحور أوميكرون

220226203923671263897

إربد : هيئة شباب كلنا الأردن تنظم ورشة حول الإعداد لسوق العمل

main_image620125bd402e0

أردنيون يقدمون المنسف عن روح الطفل ريان - صور

main_image613f2d925b8b7

الأوقاف: ملتزمون بالتعليمات السعودية الجديدة لأداء العمرة

جنان

نشطاء يناشدون بعلاج الطفلة جنان خارج الأردن

FK-oqQHWUAUE2Sz

الديوان الملكي في ذكرى الوفاء والبيعة: عزمنا على مواصلة البناء والإنجاز بقيادة الملك