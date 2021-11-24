عودة 75 شخصا لمنازلهم في عجلون تنفيذا لبنود وثيقة الجلوة

الوكيل الاخباري- أكد محافظ عجلون، الدكتور خالد الجبور، إنه تقرر اليوم الأربعاء، تنفيذا لبنود وثيقة ضبط الجلوة العشائرية، عودة 75 شخصا من الجالين إلى منازلهم في المحافظة التي تركوها عام 2020.

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وأشار الجبور، إن "الاجتماعات مستمرة بخصوص قضية الجلوة في عجلون، وستبقى مستمرة، مشيرا إلى أنه يجري العمل على حل 8 قضايا أخرى في المحافظة بالتنسيق مع شيوخ ووجهاء المحافظة؛ تنفيذا لوثيقة الجلوة التي أعلن عنها اخيرا.



وثمن المحافظ جهود الوجهاء في عجلون لحل هذه القضية التي أصبحت تؤرق المجتمع الأردني، مؤكدا أن العمل سيبقى مستمر لحل القضايا كافة.