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السبت، 04-12-2021 07:14 م

عويس : إصابات كورونا في الجامعات في 3 أشهر عن يوم في المدارس

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الوكيل الاخباري - أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجيه عويس، الأربعاء، أن "التعليم في الجامعات مستمر وجاهيا"، كما قرر مجلس التعليم العالي.

وأضاف عويس، لـ "المملكة"، أن الإصابات في الجامعات وصلت لأكثر من 2515 خلال 3 أشهر، معظمهم طلبة، هيئة تدريسية، وهيئة إدارية، ومتلقين للقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأشار، إلى أن "عدد إصابات كورونا في الجامعات في 3 أشهر عن يوم في المدارس"، مبينا أن "الجامعات ليست مصدرا وبائيا".

ولفت عويس النظر إلى أن الأشخاص المتواجدين في الجامعات متلقين للقاح والبقية مقبلين على تلقي اللقاح أيضا.

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