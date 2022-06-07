عويس: امتحان التوجيهي لا يقيس مستوى الطالب ولا رغبته الدراسية

الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس أنه يجب أن تتغير طريقة امتحان التوجيهي التي تحصر الدخول إلى الجامعة ، والذي لا يقيس مستوى الطالب ولا رغبته الدراسية.

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وبين عويس خلال ندوة حوارية لمناقشة تقرير حالة البلاد 2021 أن التعليم العالي مرّ بأربع مراحل مهمة خلال السنوات السابقة، أهمها تأسيس الجامعة الأردنية ذلك القرار الاستراتيجي المهم، وهذه المرحلة التي اتسمت بالإيجابية حيث كان التعليم المهني يشكل نسبة عالية على العكس من الوضع الحالي.



وطرح 3 اسئلة؛ أراد من خلالها الدخول إلى ورقته قائلا: هل فقدنا السيطرة على التعليم العالي؟ هل ما زالت مقولة السوق و توافق المخرجات التعليمية مع حاجة السوق؟ وهل يقود التعليم العالي مؤسساته أم أن المجتمع من يقودها؟.



وتحدث عن فترة زمنية شهدت طفرة في عدد الجامعات الخاصة والحكومية وعدد الطلبة، وظهر فيها البرنامج الموازي الذي يعدّ قرارا استراتيجيا خاطئا، وهي خطوة للوراء للأسف، وهو بداية فقدان السيطرة على التعليم العالي.



كما تحدث عن الأجندة الوطنية وأهميتها وخاصة في التعليم الأساسي، والتي لم تأخذ بها الحكومات المتتابعة، والتي تحتاج إلى شجاعة وعزيمة في تطبيقها والأخذ بها، للنهوض بالعملية التعليمة بكافة مراحلها.



كما أشار عويس إلى الحاكمية وسياسة القبول التي يجب أن تكون مختلفة، ووجوب وضع سنة تحضيرية قبل ذهاب الطالب إلى التخصص المطلوب

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