عويس: حرصنا على تحقيق العدالة بين طلبة التوجيهي

الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة التخطيط الموسع في وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023، لتوفير البيئة المدرسية الملائمة لاستقبال الطلبة ومعلميهم في عامهم الدراسي الجديد.

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وعبر الوزير عن شكره للكوادر التي قامت على عقد امتحان الثانوية العامة (التوجيهي)؛ من معلمين وإداريين، ومؤسسات وطنية، مؤكدا أن الامتحان شكل قصة نجاح من حيث مضامين الأوراق الامتحانية التي راعت جميع مستويات الطلبة وقياس الفروق الفردية بينهم، وكذلك من حيث مستوى الالتزام بالتعليمات من قبل الطلبة والكوادر القائمة على عقده.



وأشار إلى أن الوزارة رصدت جميع الملاحظات التي وردت حول الامتحان، وتوليها الاهتمام بالدراسة والبحث، حرصا منها على تحقيق أعلى مستويات العدالة بين الطلبة.



وبين أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برنامج تعويض الفاقد التعليمي الذي سيبدأ العمل به مع بداية العام الدراسي ولمدة أسبوعين، وفق خطة زمنية مدروسة.



بدوره، أكد أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة خلال الاجتماع ضرورة تفعيل الزيارات الميدانية من قبل مديري التربية والتعليم والكوادر الإشرافية والإدارية، لمتابعة سير الاستعدادات على الواقع، ومساعدة الإدارات المدرسية في تذليل أي تحديات.



وأشار إلى أن الوزارة وفرت للمدارس المخصصات المالية التي تمكنها من إجراء أعمال الصيانة وتحسين البيئة المدرسية الخارجية.



من جانبها، بينت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات أن الوزارة أعدت الخطط للاستعدادات للعام الجديد وأنجزت العديد منها؛ حيث أعلنت يوم أمس الدفعة الأولى من تعيينات المعلمين الذكور، فيما ستعلن الأسبوع المقبل الدفعة الأولى من تعيينات الإناث، مشيرة إلى أن قائمة التنقلات الخارجية جاهزة ومن المتوقع أن تعلن يوم غد الخميس.



ودعت مديري التربية والتعليم إلى سرعة تعبئة الشواغر من مديري المدارس ومساعديهم، والانتهاء من إجراء التنقلات الداخلية، والتعيين على التعليم الإضافي مع ضرورة الالتزام بالحاجة من الشواغر، وتوزيع الكتب والأثاث والمقاعد أولا بأول.



وعرض مديرو التربية والتعليم واقع الاستعدادات والاحتياجات في المدارس التابعة لمديرياتهم، مؤكدين الحرص على أن تستقبل المدارس الطلبة بجاهزية ملائمة من بدء العام الدراسي الجديد.



يشار إلى أنه سيجري تشكيل غرفة عمليات في مركز الوزارة وفي كل مديرية من مديريات التربية والتعليم لمتابعة الاستعدادات لبدء العام الدراسي.