عويس : سنحاول زيادة مخصصات المنح والقروض الجامعية

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور وجيه عويس، أن الوزارة ستعمل على زيادة مخصصات المنح والقروض الجامعية إذا سمحت ظروف الموازنة بذلك.



وأضاف عويس في تصريحات صحفية إن عدد المتقدمين كبير جدا، وسنعمل قدر المستطاع على زيادة عدد المستفيدين ليتمكنوا من اكمال دراستهم الجامعية بأيسر السبل.



وقال إن الوزارة تقوم حاليا بتدقيق الطلبات التي تقدم بها الطلبة واحتساب النقاط وفق الأسس المعتمدة، مشيرا إلى أن الطلبة الذين لديهم حالات انسانية والتي تم تحديدها من قبل اللجان المختصة بامكانهم الاعتراض حال الاعلان عن القوائم الأولية.

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