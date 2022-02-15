عويس عن الإزاحة في بدء دوام المدارس: ما جرى هو عين العقل ولم نخسر شيئا

الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس إن الإزاحة في بدء الدوام جاءت بسبب التوقعات التي كانت ترجح انخفاض الإصابات مع منتصف شباط الحالي.



وأكد عويس، خلال ندوة أقيمت، مساء الإثنين، على أن الطلاب سيحصلون على 195 يوما تدريسيا بدءا من الموعد المقرر لدوام المدارس، لافتا إلى أن ما جرى هو عين العقل ولم نخسر شيئا على الإطلاق.



وبين، أن العملية الدراسية سوف تتزامن بمراقبة أعراض من لديه الإصابة بحيث يطبق عليه البروتوكول الطبي.



وكشف عويس عن وجود تفكير لنقل العطلة الصيفية لتكون شتوية.



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واضاف أن كثيراً من المدارس لم تلتزم بالبروتوكول الصحي المعتمد، موضحا أن إدخال مليوني طالب إلى المدارس في الموعد السابق لبدء الدوام كان سيرتفع نسبة انتشار أوميكرون بشكل كبير حيث تمنع استمرار التعليم كاملا سواء على المستوى الوجاهي أو الإلكتروني بسبب إصابتهم.