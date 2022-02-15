الثلاثاء 15-02-2022
الوكيل الاخباري

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المومني والظهراوي والعدوان

"تفاح برائحة الديزل".. سحب كميات كبيرة من أسواق اربد بعد شكاوي من المواطنين

البنك الدولي يتوقع تأخر 50% من منشآت الأعمال في الأردن عن الوفاء بالتزاماتها

إشغال "العناية الحثيثة" في الوسط تقترب من النصف وعمّان الأعلى بإصابات كورونا

الاردن يتخطى حاجز 1.5 مليون اصابة بكورونا

تسجيل 22 وفاة و 18477 اصابة جديدة بفيروس كورونا في الاردن

الملك يوجه بصرف 100 دينار للعاملين والمتقاعدين في الجيش والأجهزة الامنية - تفاصيل

المعايطة: الإصلاح الإداري ليس فقط مسؤولية الحكومة

إعدام أردني قتل سعودياً بضربة على وجهه

هام من الصحة حول الملفات الطبية للمواطنين

الثلاثاء، 15-02-2022 08:07 ص

عويس عن الإزاحة في بدء دوام المدارس: ما جرى هو عين العقل ولم نخسر شيئا

0L5A9593 - Copy


الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس إن الإزاحة في بدء الدوام جاءت بسبب التوقعات التي كانت ترجح انخفاض الإصابات مع منتصف شباط الحالي.

وأكد عويس، خلال ندوة أقيمت، مساء الإثنين، على أن الطلاب سيحصلون على 195 يوما تدريسيا بدءا من الموعد المقرر لدوام المدارس، لافتا إلى أن ما جرى هو عين العقل ولم نخسر شيئا على الإطلاق.

وبين، أن العملية الدراسية سوف تتزامن بمراقبة أعراض من لديه الإصابة بحيث يطبق عليه البروتوكول الطبي.

وكشف عويس عن وجود تفكير لنقل العطلة الصيفية لتكون شتوية.

اضافة اعلان


واضاف أن كثيراً من المدارس لم تلتزم بالبروتوكول الصحي المعتمد، موضحا أن إدخال مليوني طالب إلى المدارس في الموعد السابق لبدء الدوام كان سيرتفع نسبة انتشار أوميكرون بشكل كبير حيث تمنع استمرار التعليم كاملا سواء على المستوى الوجاهي أو الإلكتروني بسبب إصابتهم.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202213174254263705678

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى المومني والظهراوي والعدوان

Screenshot_28

"تفاح برائحة الديزل".. سحب كميات كبيرة من أسواق اربد بعد شكاوي من المواطنين

1644934132825

الجامعة الأردنية تبحث التعاون مع السفارة الهنغارية

image (3)

افتتاح مكتب للضمان الاجتماعي في بلدية الشوبك

120225105415604237502

النجار: إعادة النظر في السياسات الثقافية

289334_63_1607293369

إشغال "العناية الحثيثة" في الوسط تقترب من النصف وعمّان الأعلى بإصابات كورونا

أخبار متعلقة
59967182_101

الصحة: لا يمكن إصابة الشخص الواحد بالنوعين من متحور أوميكرون

0L5A9538

البدور : الجرعة الثالثة باتت ضرورة ملحة

0L5A1599 - Copy

الأوبئة : قد ندخل مرحلة التعايش مع كورونا

9202028101027650100247

وزير اسبق: قرار تأجيل دوام المدارس يشير إلى استمرار التعليم الوجاهي

6e3cb29f-1055-4725-88be-a7eb8766484e

الاوبئة تكشف عن الاشخاص الأكثر عرضة للاصابة بأوميكرون في المملكة

1220212683659455029935

وزير التربية: تأجيل دوام المدارس أو العودة عن بعد بين يدي لجنة الأوبئة اليوم