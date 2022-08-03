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الأربعاء، 03-08-2022 03:13 م

عويس عن مقتل الطالبة إيمان إرشيد : حادثة أولى من نوعها في الجامعات الأردنية

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الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس ان حادثة مقتل الطالبة إيمان إرشيد في حرم إحدى الجامعات أن هذه الحالة هي الأولى من نوعها في الجامعات الأردنية.

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وبين عويس في تصريحات، أن وزارة التعليم العالي عقدت اجتماعين مع إدارة الجامعات، ووضعت تصورا عن كيفية ضبط الدخول والخروج إلى حرم الجامعات.


وأضاف إن التحرش موجود في كل المؤسسات في العالم، وليس في الأردن فقط، والخطورة في أن يستغل المسؤول أو الأستاذ الجامعي سلطته للقيام بهذا الفعل، مؤكدا أن هناك آليات للتعامل مع مثل هذه القضايا، وأنه يجري التحقيق بها، ويُعفى كل من يتورط فيها من عمله، وهو ما حصل مؤخرا في إحدى الجامعات، وفي وزارة التربية والتعليم.

 




 

 


 

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