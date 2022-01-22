عويس: لو بدأ الفصل الثاني في موعده لوصلت الإصابات إلى 30% بين الطلبة والمعلمين

الوكيل الإخباري - برر وزير التربية والتعليم وجيه عويس اتخاذ قرار تأجيل الفصل الدراسي الثاني إلى 20 شباط المقبل بدلا من اللجوء لأسلوب التعلم عن بعد.

اضافة اعلان



وقال عويس لـ"الوكيل الإخباري"، إن فكرة العودة إلى التعلم عن بعد أصبحت من الماضي، ولا نود العودة إليها لما لها من أضرار كبيرة وسلبيات عديدة أثبتتها التجربة الأولى بداية جائحة كورونا.



وأوضح أنه في حال بدأ الفصل الدراسي الثاني في موعده السابق في الأول من شباط لكانت الإصابات بين الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس بين 20-30% وهي نسبة كبيرة وقد تشكل خطرا على العملية التعليمية.



ولفت عويس إلى أن القرار جاء بالتشاور مع الجهات المختصة والتي أوصت بدورها بتأجيل الفصل الدراسي بناءً على تطورات الوضع الوبائي وخطورته.



وأضاف أنه خلال اتباع أسلوب التعليم الإلكتروني كانت هناك مشاكل في الوصول إلى الدروس بسبب عدم وجود إنترنت أو أجهزة إلكترونية لدى الطلبة، عدا عن غياب التفاعل بين المعلمين والطلبة وتأثر تحصيلهم العلمي.



وأشار عويس أن الآراء التي وصلت إلى الوزارة لم تتضمن العودة إلى التعلم عن بعد، وأن العودة إليه غير وارد إطلاقا وهو ما دفعنا إلى اتخاذ قرار بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني.



وبيّن أن التعليم الوجاهي هو الأساس في العملية التعليمية لما يحققه من تفاعل بين المعلمين والطلبة ويصقل شخصيتهم وينمي مهاراتهم في التواصل وغيرها من المهارات الأخرى.



وقرر مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، الموافقة على توصية اللجنة الإطارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس الحكومية والخاصة من صف الروضة وحتى الصف الحادي عشر إلى 20 شباط المقبل، على أن لا يشمل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي".



يشار إلى القرار جاء لكسر حدة المنحنى الوبائي الذي يشهد تصاعدا في الوقت الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة الطلبة والكوادر التعليمية.