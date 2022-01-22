السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

بريطانيا تسجل 297 وفاة ونحو 79 ألف إصابة بفيروس كورونا

السبت، 22-01-2022 04:49 م

عويس: لو بدأ الفصل الثاني في موعده لوصلت الإصابات إلى 30% بين الطلبة والمعلمين

0L5A9601 - Copy


الوكيل الإخباري - برر وزير التربية والتعليم وجيه عويس اتخاذ قرار تأجيل الفصل الدراسي الثاني إلى 20 شباط المقبل بدلا من اللجوء لأسلوب التعلم عن بعد.

اضافة اعلان


وقال عويس لـ"الوكيل الإخباري"، إن فكرة العودة إلى التعلم عن بعد أصبحت من الماضي، ولا نود العودة إليها لما لها من أضرار كبيرة وسلبيات عديدة أثبتتها التجربة الأولى بداية جائحة كورونا.


وأوضح أنه في حال بدأ الفصل الدراسي الثاني في موعده السابق في الأول من شباط لكانت الإصابات بين الطلبة والمعلمين والعاملين في المدارس بين 20-30% وهي نسبة كبيرة وقد تشكل خطرا على العملية التعليمية.


ولفت عويس إلى أن القرار جاء بالتشاور مع الجهات المختصة والتي أوصت بدورها بتأجيل الفصل الدراسي بناءً على تطورات الوضع الوبائي وخطورته.


وأضاف أنه خلال اتباع أسلوب التعليم الإلكتروني كانت هناك مشاكل في الوصول إلى الدروس بسبب عدم وجود إنترنت أو أجهزة إلكترونية لدى الطلبة، عدا عن غياب التفاعل بين المعلمين والطلبة وتأثر تحصيلهم العلمي.


وأشار عويس أن الآراء التي وصلت إلى الوزارة لم تتضمن العودة إلى التعلم عن بعد، وأن العودة إليه غير وارد إطلاقا وهو ما دفعنا إلى اتخاذ قرار بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني.


وبيّن أن التعليم الوجاهي هو الأساس في العملية التعليمية لما يحققه من تفاعل بين المعلمين والطلبة ويصقل شخصيتهم وينمي مهاراتهم في التواصل وغيرها من المهارات الأخرى.


وقرر مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، الموافقة على توصية اللجنة الإطارية العليا للتعامل مع جائحة كورونا بتأجيل بدء الفصل الدراسي الثاني في المدارس الحكومية والخاصة من صف الروضة وحتى الصف الحادي عشر إلى 20 شباط المقبل، على أن لا يشمل طلبة الثانوية العامة "التوجيهي".


يشار إلى القرار جاء لكسر حدة المنحنى الوبائي الذي يشهد تصاعدا في الوقت الحالي، وبهدف الحفاظ على صحة الطلبة والكوادر التعليمية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

120221318717478086894

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

thumbs_b_c_9034ddc096f7d95191f0e3ca8aee99cf

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

f

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

مبنى رئاسة الوزراء

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

12022229957983761276

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

أخبار متعلقة
122021238464228931310

انخفاض حالات كورونا النشطة في المملكة الى 45 ألفا و285 اصابة

pic_91842

الوزير الأسبق المعاني: الخشية من أوميكرون

4202018161326228952315

جمعية الفنادق: نسبة إلغاء الحجوزات ستصل إلى 90% خلال أسبوع

61659f934c59b74b093d4528

مهيدات للوكيل: ندرس اعتماد وترخيص الكبسولات المضادة لكورونا

0L5A1666

انخفاض حالات كورونا النشطة في الأردن

12202123155513909681100

"مكافحة الأوبئة": انحدار موجة كورونا الثالثة في الأردن