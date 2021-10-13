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الأربعاء، 13-10-2021 03:27 م

عويس : مُقبلون على وضع سياسات لإصلاح التعليم المدرسي والجامعي

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس، إن عدد الطلبة المُعيدين، وصل إلى 11 ألف طالب وطالبة، موضحًا أن سياسية القبول الموحد مبنية على التنافس، وهناك قوائم لمكارم لأبناء العاملين في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية والمعلمين والمخيمات والمدارس الأقل حظًا.

وأضاف أن هناك رقابة من ديوان المحاسبة على آلية القبول الموحد، واعدًا بدراسة مطلب "التعليم النيابية" والمتمثلة برفع نسبة قبول الطلبة المُعيدين في الجامعات الرسمية.
 
وبين عويس "أننا مُقبلون على وضع سياسات لإصلاح التعليم المدرسي والجامعي، وذلك بالتنسيق والتشارك مع "التعليم النيابية"، بُغية تحقيق ما هو أفضل للطلبة كافة".

وفيما يتعلق بالطلبة الأردنيين الحاصلين على شهاد الثانوية العامة من تركيا، البالغ عددهم 62 طالبًا وطالبة، اكد عويس إنه سيتم حل هذه المشكلة مطلع الأسبوع المقبل.

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