عويس: موازنة وزارة التعليم العالي متواضعة

الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، أنّ الدعم الحكومي للجامعات يبلغ حوالي 70 مليون دينار.

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وأضاف عويس، خلال مداخلة له في اللجنة المالية النيابية، أنّ موازنة وزارة التعليم العالي توصف بالمتواضعة؛ إذ تبلغ 99 مليون دينار، منوها إلى أن الوزارة طلبت دعم إضافي بقيمة 30 مليون دينار غير أن الطلب لم يوافق عليه.



وقال إن دعم صندوق الطالب يعتبر من النقاط الاستراتيجية للوزارة بعد أن تمكنت بجمع 45 مليون دينار مع الإشارة إلى أن نتائج المنح والقروض الطلابية ستعلن في شباط المقبل.



ونوه إلى أنّ المشاريع الرأسمالية تتمثل بمشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي، وصندوق دعم الطالب المحتاج، ومشروع البنية التحتية، مؤكدا صرف 98 بالمئة من الأموال المخصصة لبند المشاريع الرأسمالية.

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