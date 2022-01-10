الإثنين 10-01-2022
الوكيل الاخباري

مدير الجمارك: تخفيض التعرفة ستدخل حيز التنفيذ خلال اسبوع

العسعس:93% من المواد سيصبح رسمها الجمركي إما 0% أو 5%

27.5 مليون دينار لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الخدمات البلدية

الملك يتفقد سير العمل في مشروع الموقع الجديد لقيادة الجيش - صور

معان.. العثور على مركبة مفقود المريغة دون سائقها

عويس: موازنة وزارة التعليم العالي متواضعة

التأمين الصحي المدني: 1.388 مليون مؤمن عليه في المملكة

وفقاً لـ 3 شرائح.. هيئة الطاقة توضح كيفية احتساب تعرفة الكهرباء الجديدة

الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب السودان

الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا

الإثنين، 10-01-2022 03:23 م

عويس: موازنة وزارة التعليم العالي متواضعة

0L5A9593 - Copy


الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وجيه عويس، أنّ الدعم الحكومي للجامعات يبلغ حوالي 70 مليون دينار.

اضافة اعلان


وأضاف عويس، خلال مداخلة له في اللجنة المالية النيابية، أنّ موازنة وزارة التعليم العالي توصف بالمتواضعة؛ إذ تبلغ 99 مليون دينار، منوها إلى أن الوزارة طلبت دعم إضافي بقيمة 30 مليون دينار غير أن الطلب لم يوافق عليه.


وقال إن دعم صندوق الطالب يعتبر من النقاط الاستراتيجية للوزارة بعد أن تمكنت بجمع 45 مليون دينار مع الإشارة إلى أن نتائج المنح والقروض الطلابية ستعلن في شباط المقبل.


ونوه إلى أنّ المشاريع الرأسمالية تتمثل بمشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي، وصندوق دعم الطالب المحتاج، ومشروع البنية التحتية، مؤكدا صرف 98 بالمئة من الأموال المخصصة لبند المشاريع الرأسمالية.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0ba13f16-4242-4264-969f-789d4ff81846

مدير الجمارك: تخفيض التعرفة ستدخل حيز التنفيذ خلال اسبوع

423422_13_1641824340

تجارة عمان: لقاء الملك مع القطاع التجاري حافز لمواصلة العمل

b7eb81d3-a79b-41f4-80f0-1daa54c2c6ae

العسعس:93% من المواد سيصبح رسمها الجمركي إما 0% أو 5%

122021179235838796887

17 وفاة و2789 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

preview_1000-370404269

27.5 مليون دينار لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع الخدمات البلدية

FIvrk04XIAEi0WU

الملك يتفقد سير العمل في مشروع الموقع الجديد لقيادة الجيش - صور

أخبار متعلقة
M63A1569

هام من التعليم العالي لطلبة الجامعات

M63A1569

تمديد فترة الاعتراض على النقاط المحتسبة للمنح والقروض

1120212692224609302588

الإعلان عن نقاط المنح والقروض الجامعية - رابط

1220218161237933695897

وزير الزراعة: الخروف البلدي يكلفنا 22 دينار سنويا بدل دعم أعلاف

امطار الاردن

بدعم هولندي.. الحكومة تنفذ مشروع لحصاد مياه الأمطار في الشمال

فففففففففففففففففففففففف

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية في الأردن