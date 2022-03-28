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الإثنين، 28-03-2022 01:34 م

عويس: نسعى لإيجاد نظام بديل للتعليم الموازي

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الوكيل الإخباري - قال وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، إن الوزارة تسعى لإيجاد نظام بديل للتعليم الموازي في الجامعات بما يحقق العدالة الاجتماعية للمجتمع.

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وتطرق في حديثه خلال استقباله في مكتبه، وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل، إلى أهمية الحاكمية ودورها بنجاح أي مؤسسة اكاديمية، مشددا على أهمية استقلالية الجامعات بما يضمن التنافس الفعال بينهم.


وسلم الوفد للوزير مبادرة المدرسة الإنتاجية والريادة التي انجزتها الجماعة في اطار اهتمامها بتطوير التعليم في الأردن، حيث جرى حوار موسع بين الوزير واعضاء وفد جماعة عمان لحوارات المستقبل برئاسة بلال التل.


واستعرض عويس، بحسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، واقع التعليم في الاردن والتحديات التي تواجهه وأثر جائحة كورونا على قطاع التعليم، كما تحدث عن خطط الوزارة بالتركيز على تطوير (المنهاج، المعلم، البيئة التعليمية)، مؤكدا أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتدريب ورفع كفاءة العاملين في قطاع التربية. كما لفت إلى أهمية التعليم المهني والتقني، مبينا ان من أولويات الوزارة إعادة النظر بالمنهاج والبنية التحتية والمعدات الخاصة في هذا المجال من خلال استقطاب منح وقروض تمويلية طويلة الأجل تدعم قطاع التعليم المهني.


كما أشاد عويس بالدور الذي تقوم به جماعة عمان لحوارات المستقبل من مساهمات لتطوير الأداء الوطني في كل المجالات، مؤكدا أهمية مبادرة المدرسة الانتاجية واهميتها وانعكاسها على الطالب والمجتمع، كما تم مناقشة أهمية الإرشاد المهني ودوره باتخاذ القرار المهني للطلبة، إضافة إلى اهمية المنهج الاخلاقي وتضمينه في المناهج.


 




 

 


 

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