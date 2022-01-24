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الإثنين، 24-01-2022 11:33 ص

عويس: نعمل على تطوير العملية التعليمية

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الوكيل الاخباري - قال وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، إن الوزارة تعمل على وضع خطط تطويرية للعملية التعليمية في مختلف جوانبها وصولا لنظام تعليمي يليق بسمعة التعليم الأردني الذي كان دوما في طليعة الأنظمة التعليمية في المنطقة.

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وبحسب بيان صادر عن وزارة التربية، اليوم الإثنين، أكد أهمية دور الشباب في إحداث التغيير الإيجابي المبني على العلم والمعرفة في المجتمعات، مؤكدا ضرورة التواصل المستمر معهم من خلال ضابط ارتباط تسميه الوزارة لهذه الغاية.


وجاء ذلك خلال الوزير عويس، بحضور وزير الشباب محمد النابلسي، أعضاء قطاع التربية والتعليم في مشروع الحكومة الشبابية ولجنة التربية والتعليم في البرلمان الشبابي في المعهد السياسي لوزارة الشباب.


وأطلع وزير التربية، الشباب على إجراءات الوزارة في مجال التعليم في مواجهة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن صحة أبنائنا الطلبة وكوادرنا التعليمية والإدارية والمجتمع في مقدمة أولوياتنا في هذه المرحلة.

 

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