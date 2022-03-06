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الأحد، 06-03-2022 09:26 م

عويس يخاطب رؤساء الجامعات الرسمية لفتح المجال لتسجيل الطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - أكد مدير وحدة القبول والتسجيل والناطق الإعلامي في وزارة التعليم العالي، أنه استكمالاً لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص شمول جميع الطلبة المتقدمين بطلبات للاستفادة من المنح والقروض الداخلية للعام الجامعي الحالي، وحرصاً على مصلحة أبنائنا وبناتنا الطلبة، فقد خاطب الأحد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور وجيه عويس رؤساء الجامعات الرسمية لتنفيذ كل ما يحقق ويحافظ على مصلحة الطلبة.

 

وقال الخطيب عبر صفحته على الفيسبوك أنه طلب منهم ما يلي:

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1- إعطاء فرصة جديدة للطلبة المتقدمين بطلبات استفادة للمنح والقروض الداخلية لتسجيل مواد الفصل الثاني 2021 / 2022 حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية، إضافةً إلى إعفائهم من غرامة التأخير.


2- السماح للطلبة الذين قاموا بتأجيل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022 نتيجة عدم توفر الرسوم الجامعية بإلغاء التأجيل وتسجيل مواد الفصل الثاني للعام الجامعي 2021 / 2022 للاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية.


 




 

 


 

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