عويس يعمم على الجامعات بشأن تطبيق سند



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عمم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس على جميع الجامعات والكليات الأردنية الرسمية والخاصة بضرورة اتخاذ التدابير و الإجراءات اللازمة لاعتماد تطبيق سند .



ويلزم التعميم الطلبة بإجراءات الوقاية والتباعد المقررة، ووضع الكمامات وغيرها من الإجراءات التي تضمن المحافظة على صحة وسلامة الطلبة وجميع العاملين في الجامعات سواءً تلك الإجراءات التي تضمنتها خارطة طريق العودة إلى مؤسسات التعليم العالي للعام الجامعي 2021 / 2022 ، أو الإجراءات التي تضمنتها أوامر الدفاع.

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