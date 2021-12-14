عويس يوجه بضرورة مشاركة الشباب في صنع القرار

الوكيل الاخباري - أكد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، حرص الوزارة على أهمية دور الشباب وضرورة مشاركتهم في صنع القرار وبناء الحاضر والمستقبل الذي يليق بعزيمتهم وطموحاتهم وإمكانياتهم الكبيرة، والشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني والمبادرات التي تعنى بالشباب لبناء مستقبل الأردن المشرق.



جاء ذلك في كلمة القاها عويس، خلال رعايته الحفل السنوي لمجالس مبادرة “حقق”، إحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد، والمندرجة ضمن محور عمل القيادة، أحد محاور استراتيجيّة عمل المؤسسة.



وبين عويس خلال الحفل الذي أقيم عبر تقنية الاتصال عن بُعد، أن مبادرة “حقق” تهدف إلى تعزيز منظومة القيم الموروثة من تاريخنا وقيمنا عند الشباب والشابات، وإبراز قدراتهم ليكونوا مواطنين فاعلين منتمين لوطنهم، ومساهمين في مسيرة التنمية الشاملة، كما تعمل على تهيئتهم وتوعيتهم وتأهيلهم وتدريبهم وتسليحهم بالمهارات والقدرات الفنية والإدارية والقيادية لتمكينهم من الاستفادة من الفرص المتاحة لخدمة مستقبلهم ووطنهم.



وأضاف أن الوزارة تعد شريكا تنفيذيا لمؤسسة ولي العهد ضمن برامجها وأنشطتها المخصصة لطلبة المدارس الحكومية في مختلف محافظات المملكة؛ حيث تضم هذه البرامج ورش عمل تدريبية وزيارات ميدانية ومخيمات، تركز على بناء وتطوير المهارات الحياتية والشخصية والقيادية والمجتمعية للشباب، بما يعزز روح الانتماء والولاء والمواطنة الفاعلة لديهم.



وعبر عويس عن شكر الوزارة لمؤسسة ولي العهد على تحملهم مسؤولية الشراكة لتحقيق أهداف هذه المبادرة الوطنية، واللجان العاملة كافة، على مساهمتهم في تنفيذها وإنجاحها، مؤكدا رؤية سمو ولي العهد بأن الشباب هم روّاد المستقبل وفرسانه، وبهمتهم وعزيمتهم سيتمكن الأردن من المضي قدما في مسيرة البناء والإنجاز.

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