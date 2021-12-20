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الإثنين، 20-12-2021 12:24 م

عويس يوعز بتحسين البيئة التعليمية لطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة

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الوكيل الإخباري - أكد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس، اهتمام الوزارة بفئة المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة من الطلبة والكوادر الإدارية والتعليمية، وسعيها المستمر لتذليل التحديات التي تواجههم.

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وقال الدكتور عويس خلال لقائه اليوم الاثنين معلمين مكفوفين، إن الوزارة تطبق خطة رائدة للتعليم الدامج تحرص من خلالها على تهيئة البيئة المناسبة للتعلم والتعليم لجميع الطلبة في المدارس الدامجة.


واستمع الوزير إلى ملاحظات المعلمين، وأجاب عن استفساراتهم المتعلقة بواقع عملهما، موعزا بتعزيز سبل تطوير وتحسين البيئة التعليمية التي تمكنهما من أداء دورهما بالشكل المناسب.


بدورهما، أكد المعلمان قدرة المعلم الكفيف على العطاء والتميز في الأداء، خاصة ما يتعلق بالتعليم من خلال لغة بريل التي تحتاج للخبرة والتأهيل و الكفاية لدى المعلم ليتمكن من إيصال رسالته لأبنائه الطلبة بفاعلية.


 




 

 


 

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