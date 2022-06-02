عويس يوعز بمتابعة مصابين اثر حادث سير باص مدرسة خاصة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تابع وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس من خلال الاتصال الهاتفي الحالة الصحية لعدد من طلبة المدرسة الخاصة الذين تعرضت الحافلة التي تقلهم لحادث سير اليوم في طبربور / عمان.



وأوعز الدكتور عويس لمدير إدارة التعليم الخاص الدكتورة نوال ابو ردن بمتابعة المصابين، حيث توجهت الدكتورة أبو ردن مباشرة للمستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية، يرافقها الكادر الطبي في المشتشفى، مهنئة الجميع بالسلامة.



ونقل عدد من الطلبة إلى المستشفى للتأكد من سلامتهم ، حيث تم إجراء الفحوصات لهم وأدخلت إحدى الطالبات لتلقي العلاج والمتابعة الصحية؛ فيما خرج باقي الطلبة من المستشفى بعد التأكد من سلامتهم .

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