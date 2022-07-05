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الثلاثاء، 05-07-2022 04:12 م

عيدية مطعم مشهور في عمان للموظفين تلهب مواقع التواصل

المنسف-الاردني-بالجميد-الكركي


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعلاناً لاحد المطاعم الشهيرة بالعاصمة عمان .

وينقل الاعلان المنشور على صفحة المطعم على الفيسبوك "العيدية" التي سيقدمها مالك المطعم للموظفين بمناسبة عيد الاضحى .

وجاء في اعلان المطعم : 

"الموظفين اول يومين عطلة مدفوعة الاجر مضروبة في 5 + اقامة ليلة في اجمل فنادق عمان فل بورد + 5ك لحم لكل موظف عشا للاهل +لبسة الو واذا مجوز لبس لكل عيالو اختار لبراند الي ودك اياه " .

وقال مالك المطعم في منشوره موجها تحية للموظفين : " انتم ثروتي الحقيقية وتعبكم يقدر راحتكم من راحتي ، ملاحظة القرار يشمل جميع العاملين الي مداوم والي مجاز ، كل عام وانتم بخير شباب اه وسهرة ثالث يوم العيد في مطعم " ... "  صاحبنا" . 

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