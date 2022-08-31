عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله يصادف اليوم

الوكيل الإخباري - يصادف اليوم الأربعاء عيد ميلاد جلالة الملكة رانيا العبدالله، وتعمل جلالتها إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق رؤية أردنية من العمل والإنجاز. ولهذا أطلقت جلالتها عدداً من المبادرات التي تدعم البيئة التعليمية والتنموية.

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ومن خلال مؤسسة نهر الأردن ومؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية فإن جلالتها تشجع على إطلاق قدرات الشباب وطاقاتهم وتحرص دوماً على زيارة مشاريعهم وتقديم الدعم اللازم لمساعدتهم على تحقيق ما يطمحون إليه.

كما تعمل مؤسسات جلالتها على بناء القدرات المؤسسية للعديد من الجمعيات والهيئات في مناطق مختلفة من المملكة وتأخذ على عاتقها تمكين الأفراد والأسر والاهتمام بالأطفال وتعليمهم.



وجلالة الملكة رانيا العبدالله تهتم بالجوانب المرتبطة بقطاع التعليم، حيث أطلقت مبادرات عملت على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في الجهود الوطنية.



وتحرص جلالتها على الالتقاء بالمواطنين في مناطقهم وتفقد الأحوال المعيشية للأسر متلمسة بذلك الاحتياجات التنموية، وداعمة لأفكارهم ولمشاريعهم المدرة للدخل في مختلف أنحاء المملكة.

