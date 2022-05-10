عيد ميلاد سمو الأميرة بسمة بنت طلال يصادف غداً

الوكيل الاخباري - يصادف يوم غد الحادي عشر من شهر أيار عيد ميلاد سمو الأميرة بسمة بنت طلال، التي كرست جهودها للدفاع عن حقوق المرأة والطفل، وما زالت رائدة في تحقيق التنمية البشرية المستدامة في المنطقة العربية.



وأسست سموها الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، وترأست سموها مجلس أمنائه، والذي يحتفي هذا العام بمرور 45 عاماً على تأسيسه؛ كمنظمة غير ربحية، وأصبح اليوم نموذجاً فريداً للشراكة القائمة على شبكة وطنية تضم 51 مركزاً تنموياً تديرها المجتمعات المحلية وتنتشر في جميع محافظات وألوية المملكة.

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