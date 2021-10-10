الأحد 10-10-2021
الوكيل الاخباري

الفراية يقرر استحداث تأشيرة متعددة السفرات لمدة سنة

تحذير أمني من رسائل تحتوي على صرف مبالغ مالية

نمو اقتصاد الأردن 3.2% للربع الثاني من العام الحالي

صرف 38 مليون دينار من خلال بطاقة الأسرة

الفراية: الإرهاب ينبع من ظروف اقتصادية صعبة

البنك المركزي يتجه إلى ترخيص البنوك الرقمية

غرفة التجارة: مخالفة عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي لا تراعي الحالة المادية

تحطم طائرة روسية ومصرع 19 من ركابها

المحكمة الإدارية تلغي عزل موظف من وزارة الداخلية

عيد ميلاد سمو الأمير فيصل بن الحسين غدا

الأحد، 10-10-2021 12:12 م

عيد ميلاد سمو الأمير فيصل بن الحسين غدا

فيصل


الوكيل الإخباري - يصادف يوم غد الاثنين، عيد ميلاد سمو الأمير فيصل بن الحسين، حيث ولد سموه في الحادي عشر من شهر تشرين الأول عام 1963، وتلقى تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، ثم واصل دراسته في المملكة المتحدة.

اضافة اعلان


وانتقل سموه بعد ذلك عام 1971 إلى الولايات المتحدة حيث تلقى تعليمه الثانوي في كل من ولاية ماساتشوسيتس والعاصمة واشنطن، ثم التحق في عام 1981 بجامعة براون في الولايات المتحدة وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من نفس الجامعة عام 1985، وعلى الماجستير في الإدارة من London Business School عام 1998.


وتحقيقاً لشغف سموه بتعلم الطيران، التحق بدورات تدريبية في هذا المجال خلال دراسته الجامعية وحصل على إجازة طيران عام 1982، كما التحق بدورات متقدمة في مجال الطيران في بريطانيا وحصل على جناح الطيران للطائرات المقاتلة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطار الملكة علياء

الفراية يقرر استحداث تأشيرة متعددة السفرات لمدة سنة

102021893337897841954

تحذير أمني من رسائل تحتوي على صرف مبالغ مالية

GettyImages-1219447412

صرف 38 مليون دينار من خلال بطاقة الأسرة

1020217121846534565467

الفراية: الإرهاب ينبع من ظروف اقتصادية صعبة

البنك المركزي

البنك المركزي يتجه إلى ترخيص البنوك الرقمية

6162afa4641d8

غرفة التجارة: مخالفة عدم الالتزام بالبروتوكول الصحي لا تراعي الحالة المادية

أخبار متعلقة
1

بلينكن : سنعزز علاقات الأردن مع الإحتلال