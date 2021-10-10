عيد ميلاد سمو الأمير فيصل بن الحسين غدا

الوكيل الإخباري - يصادف يوم غد الاثنين، عيد ميلاد سمو الأمير فيصل بن الحسين، حيث ولد سموه في الحادي عشر من شهر تشرين الأول عام 1963، وتلقى تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، ثم واصل دراسته في المملكة المتحدة.

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وانتقل سموه بعد ذلك عام 1971 إلى الولايات المتحدة حيث تلقى تعليمه الثانوي في كل من ولاية ماساتشوسيتس والعاصمة واشنطن، ثم التحق في عام 1981 بجامعة براون في الولايات المتحدة وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من نفس الجامعة عام 1985، وعلى الماجستير في الإدارة من London Business School عام 1998.



وتحقيقاً لشغف سموه بتعلم الطيران، التحق بدورات تدريبية في هذا المجال خلال دراسته الجامعية وحصل على إجازة طيران عام 1982، كما التحق بدورات متقدمة في مجال الطيران في بريطانيا وحصل على جناح الطيران للطائرات المقاتلة.

