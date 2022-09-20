عين على القدس يرصد فعاليات الدورة 19 لمهرجان القدس

الوكيل الإخباري - رصد برنامج عين على القدس، الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، فعاليات مهرجان القدس في دورته التاسعة عشر، تحت عنوان "انهضي يا قدس".

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وعرض البرنامج في تقريره الأسبوعي المصور في القدس، مشاهد من المهرجان، لافتاً إلى أنه تم افتتاحه بالأغاني التراثية الفلسطينية بهدف إعلاء اسم القدس والقضية الفلسطينية.



ويأتي المهرجان في محاولة للمقدسيين لانتزاع الفرحة من رحم المعاناة اليومية التي يعيشونها بشكل يومي من قبل الاحتلال الإسرائيلي.



وأشار التقرير إلى أن مهرجان"انهضي يا قدس" يتضمن فعاليات عديدة من ضمنها الفلكلور الفلسطيني وفعاليات ثقافية وموسيقية ومسرحية ومعرض لوحات فلسطينية تجسد العلاقة بين "الأرض والذاكرة والجسد والهوية الذاتية للفلسطينيين".



كما يأتي المهرجان في ظل الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على المؤسسات الثقافية الفلسطينية من خلال التضييق عليها ومنعها من إيصال الرسالة الفلسطينية.