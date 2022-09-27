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الثلاثاء، 27-09-2022 11:01 ص

عين على القدس يرصد منع الاحتلال للمقدسيين من الصلاة بالمسجد الأقصى

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الوكيل الإخباري - رصد برنامج "عين على القدس"، الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، اعتداءات سلطات الاحتلال على المصلين في المسجد الاقصى المبارك ومنعهم من الصلاة فيه، وفتح المجال أمام المتطرفين اليهود لاقتحامه بحماية الشرطة.

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وعرض البرنامج في تقريره الأسبوعي المصور في القدس، مشاهد توثق اعتداءات جنود وشرطة الاحتلال على مسن فلسطيني وطرحه أرضاً، كما عرض مشاهد لاعتقال المصلين والاعتداء عليهم بالضرب وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك.


وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال قامت بمنع كل فلسطيني لم يتجاوز الأربعين عاماً من دخول أولى القبلتين بالتزامن مع ما يٌسمى "رأس السنة العبرية".


وبين أن باحات المسجد الأقصى كادت أن تخلو من المصلين المسلمين بسبب القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال عليهم، حيث قامت بطرد واعتقال من تواجد منهم في الساحات، ومن ثم سمحت للمتطرفين اليهود باقتحامه بأعداد كبيرة، ودعت الجماعات اليهودية المتطرفة إلى "النفخ بالبوق" داخل ساحات المسجد تحت حراسة مشددة من قبل سلطات وشرطة الاحتلال، في الوقت الذي أصر فيه المرابطون والمرابطات على الصلاة بالقرب من أبواب المسجد الاقصى المبارك رغم منعهم من الوصول إليه.


وأشار التقرير إلى أن المدينة المقدسة تعيش هذه الأيام حالة من "التوتر المتصاعد" بعد أن باتت الأعياد اليهودية "نقمة على المقدسيين"، حيث يقوم الاحتلال خلال هذه الأعياد بالتنغيص عليهم ويمنعهم من حقهم بحرية العبادة والحركة والعيش بشكل طبيعي.

 




 

 


 

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