عين على القدس يناقش خطط تهويد حي الشيخ جراح و تاريخ الاحتلال الإجرامي

الوكيل الاخباري- رصد برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، قيام سلطات الاحتلال بنقل احتفالات "عيد" الشعلة" اليهودي من مدينة صفد إلى حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، ضمن محاولاتها تهويد المدينة. كما ناقش البرنامج تاريخ دولة الاحتلال الإجرامي وأثر حرب غزة على القضية الفلسطينية.



وقال تقرير البرنامج المعد في القدس إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد دفع الفلسطينيين في مدينة القدس إلى العيش ضمن اختناقات تصيب حياتهم بالشلل. حيث قررت هذا العام إقامة طقوس عيد "الشعلة" اليهودي في حي الشيخ جراح، بعد أن أجبرت سكانه على إخلاء الشوارع من المركبات لمدة يومين، كما قامت بإغلاق الشوارع المحيطة بالحي، ومنعت الفلسطينيين من الوصول إليها. ما تسبب بالضرر في الحي والأحياء المجاورة له كذلك.

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وأشار التقرير إلى أن طقوس هذا العيد كنت تقام كل عام في مدينة صفد شمالي فلسطين، ولكن الاحتلال تعمد إقامتها في القدس المحتلة بذريعة الحرب على الحدود الشمالية. وأضاف أن إقامة العيد في هذا المكان تحديداً له معنى واضح يتمثل في عمق التهويد المستمر في القدس، ومحاولة من الاحتلال لفرض سيطرته على الأحياء العربية في القدس المحتلة.



واكد التقرير أن الاحتفال هذا العام بحي الشيخ جراح، المستهدف بشكل كبير من قبل الجمعيات الاستيطانية اليهودية المدعومة من الحكومة، أخذ طابعا رسميا يعد "الأخطر" منذ احتلال القدس عام 1967 ، حيث قام "الحاخام الأكبر" بافتتاح هذا الاحتفال، في إشارة واضحة إلى "تعميق السيطرة اليهودية" على هذا الحي المقدسي الذي يعاني يومياً من الهجمات الاستيطانية.



الكاتب والمحلل السياسي الخبير في شؤون القدس، راسم عبيدات، قال إن نقل الاحتفال من مدينة صفد إلى حي الشيخ جراح في القدس لها اكثر من بعد، وليس كما يدعي الاحتلال بأنه لأسباب أمنية، مشيراً إلى أن الاحتلال يستغل حربه على قطاع غزة من اجل "إحكام السيطرة والسيادة على مدينة القدس" ومحاولة إظهارها بمظهر "عاصمة دولة الاحتلال".